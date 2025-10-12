نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوشنر وويتكوف يزوران غزة وتل أبيب.. وإيفانكا ترامب تنقل رسالة والدها لعائلات الأسرى الإسرائيليين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي السابق جاريد كوشنر، بزيارة لكل من غزة وتل أبيب أمس السبت، قبل ساعات من بدء تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ للسلام الذي يتضمن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس.

ونشرت وسائل الإعلام الأمريكية بيانًا لويتكوف مرفقًا بصور له برفقة كوشنر، وقائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، وعدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تقييمهم الانسحاب الأول للقوات الإسرائيلية من غزة.

ويتكوف: التزام إسرائيل بالاتفاق يجعل السلام في متناول اليد

قال ويتكوف في بيانه: "سافرت اليوم، السبت، أنا والأدميرال كوبر وجاريد كوشنر إلى غزة للتحقق من التزام إسرائيل بالمرحلة الأولى من الاتفاق؛ تلقينا إحاطات حول الأوضاع الأمنية والمساعدات الإنسانية وجهود فض النزاع، ومع استمرار الالتزام يبقى السلام في متناول اليد".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن المسؤولين الأمريكيين زاروا أيضًا قاعدة ريم العسكرية جنوب إسرائيل، وهي القاعدة التي يُتوقع أن يُنقل إليها الأسرى بعد إطلاق سراحهم خلال الساعات المقبلة.

كوشنر: المفاوضات كانت معقدة وسنروي تفاصيلها لاحقًا

وفي ختام الجولة، شارك ويتكوف وكوشنر إلى جانب إيفانكا ترامب في فعالية جماهيرية أقيمت في ساحة الرهائن بتل أبيب، بحضور الآلاف من عائلات الأسرى.

وتحدث كوشنر عن الصعوبات التي واجهت المفاوضات التي استمرت لأشهر، قائلًا: "لقد أنجزنا المرحلة الأولى، كانت صعبة للغاية، وسنخبركم يومًا ما بالقصة كاملة. لن نحتفل الليلة، بل سنحتفل يوم الاثنين".

وأعرب ويتكوف عن تأثره بمشهد استقبال الجماهير قائلًا: "لقد حلمت بتلك الليلة.. كنت أتمنى فقط لو أن الرئيس ترامب كان هنا، لقد كان سيحب هذا المشهد".

إيفانكا ترامب تنقل رسالة والدها لعائلات الأسرى

وخلال الفعالية، ألقت إيفانكا ترامب كلمة مؤثرة أمام عائلات الأسرى الإسرائيليين، نقلت خلالها رسالة شخصية من والدها الرئيس دونالد ترامب.

وقالت: "الليلة، ونحن نقف هنا معًا في تل أبيب، نكرم قوة كل عائلة تنتظر وتصلي وتؤمن؛ أراد الرئيس أن أشارككم أنه يراكم ويسمعكم ويقف معكم دائمًا".

المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار تدخل حيز التنفيذ

يُذكر أن وقف إطلاق النار في غزة بدأ يوم الجمعة الماضي، بعد استكمال إسرائيل انسحابها الأول من القطاع، ومن المقرر أن تُفرج حركة حماس عن الأسرى الإسرائيليين بحلول ظهر يوم الاثنين، في خطوة تمهّد لاستكمال بنود اتفاق شرم الشيخ للسلام، الذي تشارك في متابعته عدة دول بقيادة الولايات المتحدة ومصر.