عاجل| يسرائيل هيوم: إلغاء مشاركة نتنياهو في قمة شرم الشيخ بعد معارضة من دول مشاركة

أحمد جودة - القاهرة

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن إلغاء مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قمة شرم الشيخ للسلام، التي تُعقد اليوم بمشاركة دولية واسعة وبرئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويأتي هذا القرار بعد معارضة شديدة من عدة دول مشاركة في القمة، ما أضفى بُعدًا سياسيًا جديدًا على الحدث الدولي الذي يحظى باهتمام عالمي.

وتعد قمة شرم الشيخ واحدة من أبرز المحافل الدبلوماسية في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، حيث تهدف إلى دفع مسار السلام وتعزيز الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل الظروف المتوترة في الشرق الأوسط.

دعوة من الرئيس الأمريكي ترامب

أكدت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تلقى دعوة رسمية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في المؤتمر المنعقد اليوم في مصر، في إطار المساعي الأمريكية لتوسيع دائرة السلام في المنطقة.



معارضة دولية قوية

وبحسب التقرير، فإن عدة دول مشاركة في القمة أبدت اعتراضًا واضحًا على مشاركة نتنياهو، ما أدى في النهاية إلى إلغاء مشاركته بشكل رسمي.

ويرى مراقبون أن هذه المعارضة تعكس حساسية الموقف السياسي الراهن، خاصة في ظل الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب الحرب في غزة.

اعتذار نتنياهو عن عدم الحضور

من جانبه، أعرب نتنياهو عن شكره للرئيس ترامب على الدعوة وجهوده المتواصلة من أجل السلام، لكنه أوضح أنه لن يتمكن من الحضور بسبب تزامن موعد المؤتمر مع قرب عطلة العيد في إسرائيل، وفق ما أكده مكتب رئيس الوزراء.

كما أشار إلى تقديره للمساعي الأمريكية الرامية إلى تعزيز السلام في الشرق الأوسط، في إطار ما وصفه بسياسة “السلام من خلال القوة”.

قمة شرم الشيخ تواصل مسارها رغم الغياب الإسرائيلي

رغم إلغاء مشاركة نتنياهو، من المقرر أن تستمر قمة شرم الشيخ للسلام بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، وسط آمال بأن تمثل هذه القمة خطوة مهمة في مسار تهدئة الصراع وتعزيز جهود الوساطة الدولية.