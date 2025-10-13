نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ شاهد بث مباشر| كلمة ترامب: اتفاق شرم الشيخ لحظة تاريخية وبداية السلام وإعادة الإعمار في الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل ـ شاهد بث مباشر|ترامب: اتفاق شرم الشيخ لحظة تاريخية وبداية السلام وإعادة الإعمار في الشرق الأوسط

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة يمثل لحظة تاريخية وبداية جديدة للسلام في الشرق الأوسط، مشيدًا بالدور المصري البارز في التوصل إلى الاتفاق واستضافة قمة شرم الشيخ للسلام.

وخلال كلمته أمام القمة، قال ترامب: "أخيرًا حققنا السلام في الشرق الأوسط، وبدأنا اليوم مرحلة جديدة من إعادة البناء وتحقيق الانفراجة الحقيقية في المنطقة."

وأضاف الرئيس الأمريكي أن توقيع الاتفاق بين إسرائيل وحماس جاء ثمرة جهود مصرية أمريكية مشتركة، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق سيضع حدًا لمعاناة المدنيين ويفتح الباب أمام إعادة إعمار غزة على الفور.

وأعرب ترامب عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما وصفه بـ "القيادة الحكيمة والشجاعة" في إدارة المفاوضات، قائلًا: "أشكر الرئيس المصري على جهوده الكبيرة لوقف الحرب في غزة، لقد كان صبورًا وحازمًا ومخلصًا لقضية السلام."

كما وجّه ترامب الشكر للرئيس السيسي على منحه قلادة النيل، معتبرًا إياها "أعلى وسام تقدير حصل عليه في مسيرته السياسية"، مضيفًا أن هذا التكريم يعكس عمق الصداقة بين البلدين.

واختتم ترامب كلمته بالتأكيد على أن "إعادة إعمار غزة تبدأ الآن، وأن الولايات المتحدة ستدعم بكل قوة هذا المسار الإنساني والسياسي، بالتعاون الكامل مع مصر وشركاء السلام في المنطقة".