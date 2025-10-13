نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: أردوغان رجل قوي جدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، قبل قمة غزة في مصر، واصفا إياه بأنه "رجل قوي جدًا".

وقال ترامب مخاطبا مترجم أردوغان: "يا صديقي، هل تعلم مدى قوة هذا الرجل؟ أنا أحبه. أنا أحبه حقا".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية توصلتا إلى اتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة سلام لحل الصراع في قطاع غزة.

وأشار إلى أنه خلال المرحلة الأولى، ستفرج حماس عن رهائن إسرائيليين، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه داخل قطاع غزة، وستفرج عن مئات الفلسطينيين، بمن فيهم أولئك الذين يقضون أحكاما بالسجن المؤبد بتهمة الإرهاب.