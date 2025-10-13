نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي يبدأ تنفيذ عقوبته في 21 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة تمويل حملته الانتخابية عام 2007 من ليبيا، تنفيذ عقوبته في 21 أكتوبر. وفق ما أفادت به إذاعة "آر تي إل".

وذكرت الإذاعة أن الرئيس السابق سيقضي عقوبته في سجن سانتيه بالعاصمة باريس، والذي يضم وحدة خاصة بالسجناء الذين يحتاجون إلى إجراءات أمنية خاصة.

وأثار الحكم الصادر بحق ساركوزي — وهو الأول من نوعه بحق رئيس فرنسي بعد الحرب العالمية الثانية — جدلا واسعا، لا سيما في أوساط اليمين التي اعتبرت القرار "ضربة لدولة القانون"، في حين أكدت مؤسسات القضاء التزامها بالاستقلالية التامة في القضايا الحساسة.

وكانت محكمة الجنايات في باريس قد أدانت ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية اتُهم فيها بالحصول على تمويل غير قانوني من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية عام 2007. وأصدرت حكما بسجنه لمدة 5 سنوات، بينما برأته من باقي التهم المتعلقة بالفساد وتمويل الحملات الانتخابية بشكل غير قانوني.

وأوضحت رئيسة المحكمة، ناتالي غافارينو، أن الإدانة جاءت لأنه سمح لكبار معاونيه بالتحرك للحصول على دعم مالي من النظام الليبي خلال حملته الانتخابية عام 2007.

وأكد ساركوزي أنه سيستأنف الحكم الصادر في حقه ووصفه بأنه "بالغ الخطورة على سيادة القانون. ودفع خلال مغادرته المحكمة ترافقه زوجته وأبناؤه ببراءته من التهم الموجهة إليه، قائلا: "إذا أرادوا أن أنام في السجن فسأفعل ذلك لكن مرفوع الرأس لأنني بريء".

كما دانت المحكمة اثنين من كبار معاوني ساركوزي السابقين، كلود غيان وبريس أورتوفو، حيث أدين غيان بتهمة الفساد السلبي والتزوير، وأدين أورتوفو بالتآمر الجنائي في القضية نفسها.

ويأتي ذلك في سياق ضغوط متزايدة يتعرض لها القضاء الفرنسي؛ إذ سبق أن واجه انتقادات مشابهة في مارس الماضي بعد إدانة زعيمة اليمين مارين لوبان باختلاس أموال عامة ومنعها من الترشح للانتخابات خمس سنوات، ما دفعها إلى الطعن بالحكم واعتباره "سياسيا". وقد تعرضت القاضية في تلك القضية أيضا لتهديدات وإساءات استدعت توفير حماية أمنية لها وفتح تحقيق منفصل.