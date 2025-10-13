نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أبرز تصريحات السيسي في قمة شرم الشيخ للسلام: «فلتكن حرب غزة آخر الحروب في الشرق الأوسط» ومصر تهدي الرئيس ترامب قلادة النيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - السيسي في قمة شرم الشيخ للسلام: «فلتكن حرب غزة آخر الحروب في الشرق الأوسط» ومصر تهدي الرئيس ترامب قلادة النيل

السيسي في قمة شرم الشيخ للسلام: «فلتكن حرب غزة آخر الحروب في الشرق الأوسط» ومصر تهدي الرئيس ترامب قلادة النيل

السيسي يفتتح قمة شرم الشيخ: صفحة جديدة من السلام تبدأ اليوم

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مستهل كلمته خلال قمة شرم الشيخ للسلام، بالقادة المشاركين في هذا الحدث التاريخي، مؤكدًا أن اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة يمثل بارقة أمل لغلق صفحة أليمة من تاريخ البشرية وبدء عهد جديد من السلام في الشرق الأوسط.

وأشار الرئيس إلى أن شعوب المنطقة التي أنهكتها الصراعات تستحق غدًا أفضل، مقدمًا التحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قيادته وجهوده لتحقيق السلام وإنهاء الحرب، مؤكدًا أن "القيادة الحقيقية ليست في شن الحروب، وإنما في القدرة على إنهائها".

السيسي يشيد بدور ترامب ويؤكد دعم خطة التسوية

أعرب الرئيس السيسي عن تقديره العميق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جهوده المخلصة لإنهاء الصراع، مؤكدًا أن مصر تدعم وتتابع عن قرب تنفيذ خطة التسوية التي طرحها ترامب، بما يتيح الأفق السياسي اللازم لتحقيق حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق الطموح المشروع للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في العيش بأمان وسلام.

وقال الرئيس: "فخامة الرئيس... فلتكن حرب غزة آخر الحروب في الشرق الأوسط."

مصر رائدة السلام وتجدد التزامها بخياره الاستراتيجي

ذكّر الرئيس السيسي بتاريخ مصر الريادي في صنع السلام، قائلًا إن الرئيس الراحل أنور السادات دشّن مسار السلام في الشرق الأوسط عام 1977، مؤكدًا أن مصر ستظل متمسكة بخيار السلام العادل القائم على العدالة والمساواة في الحقوق، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني ليس استثناءً من حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أرضه، جنبًا إلى جنب مع إسرائيل.

رسالة مباشرة من السيسي إلى شعب إسرائيل

وجّه الرئيس السيسي نداءً صريحًا إلى الشعب الإسرائيلي قائلًا:

"دعونا نجعل هذه اللحظة التاريخية بداية جديدة لحياة يسودها العدل والتعايش... فلنمدّ أيدينا معًا لتحقيق السلام الدائم لجميع شعوب المنطقة."

وأكد أن السلام تصنعه الشعوب حين تقتنع بأن خصوم الأمس يمكن أن يصبحوا شركاء الغد.

دعوة لمؤتمر إعادة إعمار غزة

أعلن الرئيس السيسي خلال كلمته أن مصر ستستضيف مؤتمرًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة بالتعاون مع الولايات المتحدة وكافة الشركاء الدوليين، مشددًا على أن "السلام لا يكتمل إلا حين تمتد اليد للبناء بعد الدمار".

رؤية مصر لشرق أوسط جديد قائم على الأمن والتنمية

أكد الرئيس السيسي أن أمام المنطقة فرصة تاريخية لبناء شرق أوسط جديد خالٍ من النزاعات والإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، تتعاون فيه الشعوب من أجل التنمية والتكامل، قائلًا:

"أمامنا فرصة فريدة ربما تكون الأخيرة للوصول إلى شرق أوسط تنعم فيه جميع الشعوب بالسلام والعيش الكريم ضمن حدود آمنة وحقوق مصانة."

إهداء ترامب قلادة النيل تقديرًا لجهوده

وفي ختام كلمته، أعلن الرئيس السيسي منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “قلادة النيل”، أرفع وسام مصري، تقديرًا لجهوده في إحلال السلام وخدمة الإنسانية، مؤكدًا أن مصر تكرم في هذه اللحظة رمزًا للقيادة من أجل السلام.