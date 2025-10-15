نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إسرائيل تعلن عن مرض نتنياهو تزامنًا مع جلسات محاكمته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعاني من التهاب في القصبة الهوائية، ما استلزم، حسب الأطباء، الحصول على قسط من الراحة.

وجاءت هذه الإصابة بالتزامن مع جلسات محاكمة نتنياهو في قضايا فساد، حيث اشتكى خلال الجلسة من السعال والزكام، وطلب إنهاء الجلسة مبكرًا.

وأوضح نتنياهو للمحكمة أن الزكام "لا يتحسن"، وأن طبيبه نصحه بعدم العمل لساعات طويلة.

ويأتي هذا في ظل اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العفو عن نتنياهو، الذي ينفي جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أنه ضحية مؤامرة سياسية.

وتتضمن القضايا المرفوعة ضد نتنياهو وزوجته سارة اتهامات بتلقي هدايا فاخرة بقيمة تزيد على 260 ألف دولار، تشمل الشمبانيا والسيجار والمجوهرات من أثرياء، مقابل خدمات سياسية.

كما يواجه نتنياهو قضيتين أخريين تتعلقان بمحاولة التفاوض للحصول على تغطية إعلامية إيجابية من وسيلتين إعلاميتين إسرائيليتين.