نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب لحماس: "ستفعلون ذلك طواعية أو سأجبركم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستعمل على نزع سلاح حركة حماس في حال رفضت القيام بذلك طواعية، مشددًا على ضرورة تسليم جثث الرهائن المتبقين في قطاع غزة، وفق ما أوردت صحيفة نيويورك تايمز.

وقال ترامب: "سينزعون سلاحهم، وإذا لم يفعلوا، فسننزع سلاحهم… سيحدث ذلك بسرعة، وربما بعنف، لكنهم سينزعون سلاحهم"، مشيرًا إلى أن الرسالة نُقلت عبر وسطاء على أعلى مستوى.

وأشار ترامب إلى أن حماس أكدت استجابتها، قائلًا: "نعم سيدي، سننزع سلاحنا"، فيما لم يوضح تفاصيل الجهات التي ستشارك في عملية النزع، أو ما إذا كانت القوات الأمريكية ستتدخل مباشرة.

من جهته، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تحذيرًا مماثلًا، مؤكدًا أن المرحلة الأولى من الاتفاق شملت إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين الأحياء ونحو 2000 أسير فلسطيني، والانسحاب الجزئي للجيش الإسرائيلي.

وأضاف نتنياهو أن المرحلة الثانية تشمل نزع سلاح حماس وانسحابها من غزة، معربًا عن أمله في أن يتم ذلك سلميًا، وإلا "فإن الجحيم سيفتح".