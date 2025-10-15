نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: ترامب وشي جين بينغ يحافظان على علاقات قوية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض كيفن هاسيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ يحافظان على علاقات قوية.

وصرح هاسيت خلال ندوة نظمها موقع "أكسيوس": "الرئيس شي جين بينغ والرئيس ترامب يحافظان على علاقات قوية. وكثير منا لديه أيضا علاقات عمل جيدة مع الزملاء الصينيين، لذلك فاجأنا أن بكين ضغطت فجأة بشأن قضية المعادن الأرضية النادرة.. قد يبدو الأمر تافها، لكن مثل هذه الخطوات يمكن أن يؤثر بشكل خطير على الاقتصاد".

يشار إلى أنه في 9 أكتوبر، أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ستفرض رقابة على الصادرات على مجموعة من السلع المتعلقة بعناصر الأرض النادرة المتوسطة والثقيلة، وبطاريات الليثيوم، ومواد الأنود المصنوعة من الغرافيت الاصطناعي، ومعدات تعدين ومعالجة المعادن الأرضية النادرة، والمواد الخام والمواد الفائقة القوة اعتبارا من 8 نوفمبر المقبل.

وفي المقابل، أعلن ترامب في 10 أكتوبر أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على السلع القادمة من جمهورية الصين الشعبية اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل أو قبل ذلك، متجاوزة المستوى الذي تدفعه الصين حاليا، مبررا ذلك بـ "الموقف العدواني" للصين في مجال التجارة.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت لاحقا أن الولايات المتحدة قد تؤجل فرض رسوم جمركية جديدة بانتظار إتاحة الفرصة لقادة البلدين للقاء ومناقشة القضايا التجارية