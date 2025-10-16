العالم اليوم - إسرائيل: تواصل الاستعدادات لفتح معبر رفح والموعد يعلن لاحقا

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل: تواصل الاستعدادات لفتح معبر رفح والموعد يعلن لاحقا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 أكتوبر 2025 10:24 صباحاً - قالت وحدة "تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" التابعة للجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن الاستعدادات جارية مع مصر لفتح معبر رفح أمام حركة الأفراد، إلا أن موعد الفتح سيُعلن في مرحلة لاحقة.

وشددت الوحدة بالجيش الإسرائيلي على أنه "يجب التأكيد على أنه لن تمر مساعدات إنسانية عبر معبر رفح".

وأضافت موضحة أن "المساعدات الإنسانية تواصل دخول قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ومعابر إضافية".

وكان مصدر فلسطيني أكد لسكاي نيوز عربية أن معبر رفح لن يفتح اليوم الخميس ولا في الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن قرار فتحه مرتبط بقرار إسرائيلي بتسليمه والانسحاب منه.

ولفت المصدر إلى أن إسرائيل ترفض فتح المعبر أو تسليمه لجهات فلسطينية بذريعة عدم اكتمال المرحلة الأولى من الصفقة وتسليم باقي جثامين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.

وأضاف أن إدارة المعبر ستسلم للجنة مشتركة تابعة للسطلة الفلسطينية.