اعتقال 23 فلسطينياً من الضفة

اعتقال 23 فلسطينياً من الضفةشنّت قواتُ الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملةَ اعتقالاتٍ ومداهماتٍ طالت 23 فلسطينيًّا في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت تسعة فلسطينيين من شمال طولكرم، وخمسة أشخاص من مدينة جنين، بالإضافة إلى اعتقالها ثلاثة فلسطينيين من مدينة قلقيلية.

كما اعتقلت شخصين آخرين من مدينة نابلس، وشابين من غرب رام الله، بالإضافة إلى طفل وشاب في محافظة الخليل، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وتأتي حملة الاعتقالات هذه في إطار السياسة المتصاعدة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، والتي تستهدف ترويع الفلسطينيين والتضييق على حركتهم وملاحقة النشطاء والأسرى المحررين.