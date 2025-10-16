اعتقال 23 فلسطينياً من الضفة
شنّت قواتُ الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملةَ اعتقالاتٍ ومداهماتٍ طالت 23 فلسطينيًّا في الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت تسعة فلسطينيين من شمال طولكرم، وخمسة أشخاص من مدينة جنين، بالإضافة إلى اعتقالها ثلاثة فلسطينيين من مدينة قلقيلية.
كما اعتقلت شخصين آخرين من مدينة نابلس، وشابين من غرب رام الله، بالإضافة إلى طفل وشاب في محافظة الخليل، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
وتأتي حملة الاعتقالات هذه في إطار السياسة المتصاعدة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، والتي تستهدف ترويع الفلسطينيين والتضييق على حركتهم وملاحقة النشطاء والأسرى المحررين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعتقال 23 فلسطينياً من الضفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.