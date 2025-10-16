نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي: 1660 مليار متر مكعب من الأمطار على حوض النيل.. ولا يصل لدولتي المصب سوى 84 مليارًا فقط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء: النيل نظام متكامل لا يملكه أحد.. والأمن المائي المصري خط أحمر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حوض نهر النيل يشهد وفرة هائلة من المياه، حيث يتساقط عليه أكثر من 1660 مليار متر مكعب من الأمطار سنويًا، بينما لا يصل إلى مصر والسودان سوى 84 مليار متر مكعب فقط، أي ما يعادل 5% من إجمالي موارد النهر.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته في ختام فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، أن هذه الأرقام تكشف زيف الادعاءات التي تتحدث عن وجود “نِسَب مساهمة” في مياه النهر، مؤكدًا أن النيل نظام بيئي وهيدرولوجي متكامل لا يملكه أحد بعينه، بل هو مورد مشترك تتقاسمه دول الحوض وفقًا للقانون الدولي ومبدأ عدم الإضرار بالآخرين.

مصر تؤمن بالتعاون لا الانفراد أو الإضرار بالآخرين

شدد رئيس الوزراء على أن مصر تؤمن بأن التنمية الحقيقية تقوم على التعاون والتكامل لا على الانفراد بالقرارات أو الإضرار بالآخرين، مؤكدًا أن الحق في التنمية لا ينفصل عن واجب عدم التسبب في ضررٍ للغير.

وأشار إلى أن القانون الدولي يضع هذا المبدأ كأساس لأي مشروع على الأنهار المشتركة، موضحًا أن مصر تظل داعمة للتنمية الإفريقية من خلال مشروعات واقعية في مجالات المياه والطاقة والزراعة، انطلاقًا من مبدأ المنفعة المشتركة والتكامل الإقليمي.

مدبولي: الأمن المائي المصري ليس مجالًا للمساومة

وأكد رئيس الوزراء أن أي تصورٍ بإمكانية المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل هو محض وهمٍ، مضيفًا أن النيل بالنسبة لمصر قضية وجود لا تقبل المساومة أو المغامرة.

وأوضح أن الدولة المصرية ملتزمة بالقانون الدولي والتعاون العادل، لكنها في الوقت ذاته لن تتردد في الدفاع عن حقوقها بكل الوسائل المشروعة، مشيرًا إلى أن الأمن المائي المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

منظومة ذكية لإدارة المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية

واستعرض مدبولي جهود الدولة في تطوير إدارة الموارد المائية من خلال الجيل الثاني من نظم الري الحديثة، التي تعتمد على محطات المعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مؤكدًا أنها الأكبر عالميًا وتمثل نقلة نوعية نحو الإدارة الذكية والمستدامة للمياه.

كما أشار إلى أن الدولة تطوّر السد العالي وتعمل على تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، وتنفيذ مشروعات لحماية السواحل، إلى جانب إطلاق تطبيقات إلكترونية تستخدم الذكاء الاصطناعي والطائرات دون طيار لرصد وتحليل التغيرات الساحلية وتقدير الاحتياجات المائية بدقة.

رسالة مصر للعالم: الماء أساس التعاون والسلام

وفي ختام كلمته، دعا رئيس الوزراء المشاركين في أسبوع القاهرة للمياه إلى تبني رسالة التعاون والسلام، مؤكدًا أن مصر ستظل رائدة في إدارة مواردها المائية، وحريصة على أن يكون الماء جسرًا للتنمية المشتركة لا ساحة للصراع.

وقال مدبولي: