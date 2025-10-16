نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير سيبهر العالم كأعظم متحف أثري على وجه الأرض في المقال التالي

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماعاته وحضور فعاليات الجلسة الختامية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، في جولة ميدانية لتفقد الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه، وذلك قبل 15 يومًا فقط من الاحتفالية الكبرى التي تستعد الدولة لإقامتها بمناسبة افتتاح المتحف، بحضور قادة ورؤساء دول وشخصيات عالمية بارزة.

ورافق رئيس الوزراء كل من السيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء/ ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، والدكتور/ أحمد غنيم، الرئيس التنفيذيّ لهيئة المتحف المصري الكبير، واللواء/ عاطف مفتاح، المشرف العام الهندسي للمشروع، والدكتور/ طارق صبحي، استشاري المشروع.

مدبولي: العد التنازلي بدأ.. والمتحف المصري الكبير حدث ينتظره العالم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الجولة تأتي مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد من أكبر وأهم المشروعات الثقافية والحضارية على مستوى العالم.

وأشار إلى أن الهدف من الجولة هو التأكد من اكتمال الأعمال وجاهزيتها التامة في جميع عناصر التطوير، سواء في المنطقة المحيطة بالمتحف أو الطرق المؤدية إليه، بما يعكس الصورة الحضارية لمصر أمام العالم.

وأوضح أن الدولة حرصت على تنفيذ أعمال تنسيق حضاري شامل في المنطقة، تضمنت رفع كفاءة الطرق، وأعمال التشجير والإنارة، وتوحيد الهوية البصرية بما يتناسب مع قيمة المتحف، الذي من المتوقع أن يجذب ملايين الزائرين سنويًا بعد افتتاحه.

رفع كفاءة الطرق والتجميل أمام مطار سفنكس وطريق الإسكندرية الصحراوي

بدأ رئيس الوزراء جولته من مدخل مطار سفنكس الدولي، حيث اطمأن على الانتهاء من زراعة النخيل والأشجار وتنفيذ شبكات الري وحفر الآبار وفرد الكابلات الكهربائية وتركيب كشافات الإنارة.

وخلال المرور بطريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي، تابع مدبولي أعمال التطوير بين مطار سفنكس ومدخل الطريق، حيث تم الانتهاء من دهانات الأسوار، وتركيب الانترلوك، والسور الكريتال، وأعمال الكهرباء والتجميل.

كما تفقد التمثال الجديد عند مدخل الطريق، والذي تم تصميمه تحت إشراف الدكتور طارق صبحي، ليعبر عن البيئة المحيطة مستلهمًا الحضارة المصرية القديمة بروح فنية حديثة.

تطوير ميدان الرماية وطريق الفيوم والطرق المؤدية للأهرامات

واصل مدبولي جولته بتفقد منطقة نفق حازم حسن وميدان الرماية، حيث تم الانتهاء من رفع المخلفات، وتركيب وحدات الإنارة والانترلوك، وأعمال التشجير والتجميل.

كما تفقد طريق الفيوم حتى الطريق السياحي، وتأكد من اكتمال الدهانات، وزراعة النخيل والأشجار، وتركيب وحدات الإضاءة الحديثة.

وفي مدخل الأهرامات، تابع رئيس الوزراء تطوير شارع مساكن الضباط، الذي شهد تركيب محطات انتظار ومقاعد خشبية، وزراعة النخيل، وتركيب شبكات الري والإنارة، بما يمنح المنطقة طابعًا حضاريًا متكاملًا استعدادًا لاستقبال الزائرين.

اختتم مدبولي جولته بالتأكيد على أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون لحظة فخر لكل مصري، إذ يمثل صرحًا حضاريًا يخلد التاريخ المصري القديم ويعكس قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات عالمية بمعايير استثنائية.

وأشار إلى أن جميع أجهزة الدولة تعمل على مدار الساعة للانتهاء من اللمسات الأخيرة، لتكون مصر على موعد مع حدث ثقافي وتاريخي غير مسبوق.