العالم اليوم - أونروا: الناس لا يستطيعون تحمل تكلفة الطعام الذي ظهر في غزة

انتم الان تتابعون خبر أونروا: الناس لا يستطيعون تحمل تكلفة الطعام الذي ظهر في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 أكتوبر 2025 11:19 صباحاً - قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في منشور على منصى إكس اليوم الجمعة إن الناس في قطاع غزة لا يستطيعون تحمل تكلفة الطعام الذي بدأ يظهر في الأسواق.

وأوضحت الأونروا أن كيلوغرام الطماطم (البندورة) الذي كان يكلف، علي سبيل المثال، 60 سنتا أصبح الآن يكلف 15 دولارا، هذا "إن وُجد أصلاً".

وأضافت الوكالة الأممية أن جميع الأراضي الزراعية في غزة "تقريبا" إما مدمرة أو غير متاحة.

وأشارت الأونروا إلى أن العائلات التي كانت تعيش من أراضيها، قبل الحرب على غزة، باتت بلا مصدر دخل الآن.

وقالت في المنشور إن "الناس لا يستطيعون تحمل تكلفة الطعام الذي بدأ يظهر في الأسواق". مشيرة إلى أنه "حتى تتم إعادة بناء القطاع الزراعي في غزة يجب أن يكون هناك تدفق غير محدود للمساعدات".

وعقب المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على المنشور أعلاه، وقال على منصة "إكس" إنه "يجب أن يكون تدفق المساعدات غير مقيد للأونروا والمنظمات غير الحكومية الدولية".