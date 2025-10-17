العالم اليوم - القوات الروسية تسيطر على 3 بلدات في خاركوف ودنيبروبتروفسك

انتم الان تتابعون خبر القوات الروسية تسيطر على 3 بلدات في خاركوف ودنيبروبتروفسك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 أكتوبر 2025 01:24 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، استيلاء قواتها على بلدة "بريفيلا" في منطقة "دنيبروبتروفسك" وقريتين في منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الجمعة، إن القوات التابعة لها، وبعد عمليات مكثّفة، تمكنت من السيطرة على بلدتي بيشانوي وتيخوي التابعتين لمقاطعة خاركيف، إضافة إلى سيطرتها على بلدة بريفوليه في مقاطعة دنيبروبتروفسك.

وأردف البيان: "ردا على الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، في الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر، نفذت القوات الروسية هجوما واسع النطاق، وسبع ضربات جماعية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، برية وجوية، بما في ذلك صواريخ كينجال الجوية الباليستية فرط الصوتية، بالإضافة إلى طائرات هجومية دون طيار".

وقد دمرت هذه الضربات: مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومرافق البنية التحتية للنقل والطاقة التي تستخدمها القوات الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة، ومواقع تجميع وتخزين وإطلاق للطائرات دون طيار بعيدة المدى، إضافة مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والفصائل القومية والمرتزقة الأجانب.