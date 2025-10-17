العالم اليوم - بكفالة بالملايين.. القضاء اللبناني يخلي سبيل هانبيال القذافي

انتم الان تتابعون خبر بكفالة بالملايين.. القضاء اللبناني يخلي سبيل هانبيال القذافي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 أكتوبر 2025 02:19 مساءً - قرر القضاء اللبناني، الجمعة، إخلاء سبيل هانبيال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، مقابل كفالة مالية ضخمة بلغت 11 مليون دولار، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".

واحتجز القذافي الابن في لبنان لمدة 10 سنوات، لم يخضع خلالها لمحاكمة.

ومثل القذافي الجمعة أمام المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، وذلك في إطار متابعته بقضية اختفاء رجل الدين اللبناين الإمام موسى الصدر ورفيقيه خلال زيارة لهم إلى ليبيا عام 1978.

وقال نجل القذافي إنه "ضحية للظلم"، وإنه "متهم بتهمة لم يقترفها"، حيث كان عمره لم يتجاوز العامين وقت اختفاء الصدر.

ودأبت فصائل لبنانية على تحميل حكومة القذافي، الذي أطيح عام 2011، المسؤولية عن اختفاء الصدر، قائلين إن ليبيا خطفته خلال الرحلة.

وفر هانيبال القذافي من ليبيا عام 2011 بعد اندلاع الاحتجاجات على حكم أبيه، ليصل في نهاية المطاف إلى سوريا التي تقول محاميته إنه خطف منها إلى لبنان في 2015.

وأوضح محامي هانيبال الفرنسي لوران بايون لـ"فرانس برس"، أن "الإفراج المشروط بكفالة أمر غير مقبول إطلاقا في حالة احتجاز تعسفي كهذه. سنطعن في الكفالة".

وأشار المحامي إلى أن موكله "خاضع لعقوبات دولية" ولا يمكنه تأمين هذا المبلغ.