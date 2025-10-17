نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بولندا ترفض تسليم المشتبه به في تفجير خط أنابيب "السيل الشمالي" إلى ألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء البولندية بأن محكمة العاصمة البولندية وارسو رفضت تسليم مواطن أوكراني إلى ألمانيا يشتبه في تورطه في تفجير خط أنابيب "السيل الشمالي"، وألغت قرار احتجازه.

وقالت الوكالة: "رفضت المحكمة تسليم فلاديمير ج، المشتبه به في تفجير خط أنابيب "السيل الشمالي" إلى ألمانيا ورفعت عنه الاحتجاز المؤقت".

وصرح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في 7 أكتوبر الجاري بأن تسليم الأوكراني إلى ألمانيا لا يصب في المصلحة الوطنية لوارسو، ولكن القرار يبقى بيد القضاء.

واعتقلت الشرطة البولندية فلاديمير جورافليف، البالغ من العمر 46 عامًا، في 30 سبتمبر في بروشكوف، قرب وارسو، بناء على مذكرة توقيف أوروبية. ويشتبه في ألمانيا بمشاركته في تفجير خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي-2"، ويواجه بموجب القانون الألماني عقوبة سجن تصل إلى 15 عاما.