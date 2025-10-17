نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يستعد لـ "انفجار في الإنفاق الدفاعي" برقم ضخم! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للدفاع والفضاء، أندريوس كوبليوس، في مقابلة مع الصحيفة الإسبانية "إل موندو" أن الاتحاد الأوروبي يستعد لـ "انفجار في الإنفاق الدفاعي".

وأوضح: "من الآن وحتى عام 2035، ستستثمر دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة 6.8 تريليون يورو، سيتم تخصيص نصف هذا المبلغ، نحو 3.4 تريليون يورو، للدفاع الفعلي، أي للنفقات العسكرية المباشرة".

وتابع كوبليوس: "خارطة الطريق هذه هي حقا خطة ضخمة". وأضاف أن المشروع سيتم تمويله من خلال "الانفجار في الإنفاق الدفاعي" المتوقع في أوروبا خلال السنوات القليلة المقبلة.

وحذر كوبليوس من أن التهديدات الجديدة الناشئة عن الطائرات المسيرة البحرية تمس كامل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إسبانيا ودول جنوب أوروبا. وشرح أن الطائرات المسيرة البحرية يمكن إطلاقها من أي حامل، بما في ذلك السفن، وتعمل خارج المسارات التقليدية.

كما أشار إلى أن أنظمة المراقبة الوطنية الحالية، المصممة للطائرات والصواريخ، تواجه صعوبة أكبر في التعامل مع الأهداف الصغيرة على ارتفاعات منخفضة للغاية. علاوة على ذلك، فإن العديد من الدول تفتقر إلى وسائل كافية للكشف هذه الأجهزة وتتبعها بشكل مستمر.

وأضاف المفوض الأوروبي أن أحد المشاريع الأربعة الرئيسية لحزمة الدفاع الجديدة للاتحاد الأوروبي هو المبادرة الأوروبية للدفاع ضد الطائرات المسيرة، أو ما يسمى بـ "جدار الطائرات المسيرة". وفي هذا الصدد، أشار إلى أن المفوضية الأوروبية لا تسعى إلى المنافسة مع حلف الناتو أو تكرار وظائفه، بل "تكمل جهوده" وتعمل كحلقة وصل بين البرامج الدفاعية الوطنية.

وكان كوبليوس قد صرح في اليوم السابق أن على دول الاتحاد الأوروبي أن تنفق على الدفاع نحو 6.8 تريليون يورو خلال السنوات العشر المقبلة.