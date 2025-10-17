العالم اليوم - فيديو.. "توبيخ" وزير العدل الإسرائيلي في جنازة رهينة

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. "توبيخ" وزير العدل الإسرائيلي في جنازة رهينة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 أكتوبر 2025 06:24 مساءً - شهدت جنازة أحد الرهائن الإسرائيليين، الخميس، مشهدا مثيرا، عندما تعرض وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين لتوبيخ وهتافات غاضبة من أحد الحاضرين، الذي طالب بخروجه من المكان.

وقال المحتج، وهو ناشط معروف بدعم قضايا الرهائن ومعارضة الحكومة ويدعى ألون ميشالي، بصوت مرتفع: "اخرج من هنا!"، في موقف لقي تأييدا وتصفيقا من عدد من الحضور.

ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن اعتراض الناشط جاء بسبب انتماء ليفين إلى حزب الليكود الحاكم برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ما اعتبره كثيرون محاولة لاستثمار المناسبة سياسيا.

ووثق ميشالي لحظة وصول وزير العدل ووزيرة العلوم والتكنولوجيا جيلا جمليئيل وهي أيضا من الليكود، في مقطع نشره على صفحته في "فيسبوك"، معلقا: "كيف يجرؤون على الظهور في جنازة عنبار حاييمان؟".

وأطلقت حماس حتى الآن سراح الرهائن الأحياء البالغ عددهم 20 مقابل إطلاق إسرائيل سراح حوالى ألفي سجين ومعتقل فلسطيني، لكن الحركة لم تسلم سوى جثث 9 رهائن من أصل 28 جثة.