العالم اليوم - إسرائيل تحذر حماس مجددا بشأن جثث الرهائن: "الوقت ينفد"

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 أكتوبر 2025 08:16 مساءً - قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن على حركة حماس أن تلتزم بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة، محذرا من أن "الوقت ينفد".

وقال بيان المكتب: "على حماس أن تلتزم بخطة ترامب المكونة من 20 نقطة قبل نفاد الوقت".

وأضاف أن "حماس تعلم مكان وجود جثث الرهائن"، في إشارة إلى عدم تسليم الحركة جميع جثث الرهائن في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أكد نتنياهو التصميم على تأمين عودة جميع الرهائن، غداة إعلان الحركة أنها أعادت كل جثث الرهائن التي تمكنت من الوصول إليها، وأنها ستحتاج إلى معدات خاصة لانتشال بقية الجثث.

وأكدت إسرائيل أن حماس تعرف مواقع دفن عدة رهائن، لكنها "لا تبدل مجهودا كافيا لانتشالها وتسليمها"، وفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية (كان) عن مصدر إسرائيلي.

الجثث أولا

والخميس، طالب منتدى عائلات الرهائن والمفقودين الحكومة الإسرائيلية بتأخير تنفيذ المراحل التالية من الاتفاق الذي أبرم مع حماس إن لم تسلم جثث الرهائن الـ19 المتبقية.

ودعا المنتدى في بيان الحكومة الإسرائيلية إلى "وقف تنفيذ أي مراحل أخرى من الاتفاق فورا ما دامت حماس مستمرة في انتهاك التزاماتها بشكل صارخ في ما يتعلق بإعادة جميع الرهائن وجثث الضحايا".

وأطلقت حماس سراح الرهائن الأحياء البالغ عددهم 20 مقابل إطلاق سراح حوالى ألفي معتقل فلسطيني من السجون الإسرائيلية، لكنها لم تسلم سوى 9 جثث لرهائن توفوا من أصل 28 لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز.