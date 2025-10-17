العالم اليوم - مصر تعلن حجم خسائر قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين

انتم الان تتابعون خبر مصر تعلن حجم خسائر قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 أكتوبر 2025 08:16 مساءً - كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، حجم الخسائر التي تكبدتها بلاده من جراء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، التي أضرت بحركة الملاحة في قناة السويس.

وقال عبد العاطي للصحفيين خلال زيارة إلى نيودلهي، الجمعة، إن مصر "تكبدت خسائر تزيد على 9 مليارات دولار منذ بدأت جماعة الحوثي اليمنية هجماتها على السفن في البحر الأحمر".

وتابع الوزير: "ندفع ثمنا باهظا. كنا نستقبل يوميا ما لا يقل عن 75 سفينة تعبر قناة السويس في كلا الاتجاهين. أما الآن فلا يتجاوز عدد السفن 25 سفينة بل 50 سفينة كحد أقصى".

ومن جهة أخرى، قال عبد العاطي إن حل القضية الفلسطينية أمر أساسي لتحقيق تقدم في مشروع النقل الذي تدعمه الولايات المتحدة، لربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط، من خلال طرق بحرية وسكك حديدية.

وجرى الإعلان عن المشروع المعروف باسم الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى في سبتمبر 2023، وكان ينظر إليه على أنه بديل أميركي لمبادرة الحزام والطريق الصينية. لكن حرب غزة اندلعت بعد شهر من الإعلان.

وقال عبد العاطي: "علينا أن نضع في الاعتبار أن التواصل مهم للغاية في إطار التسوية النهائية للقضية الفلسطينية".

وأضاف أنه ناقش مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا خلال محادثاته مع نظيره الهندي، موضحا أن مصر منفتحة على أن تكون جزءا من المشروع.

وتابع الوزير المصري: "الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا مشروع مهم، لكن علينا أن نفهم ما حدث خلال العامين الماضيين. إذا كان هناك تصعيد، فقد يؤدي إلى إعاقة التعاون والتواصل".

ووصل عبد العاطي إلى الهند، الخميس، في زيارة تستغرق يومين لإجراء محادثات ثنائية، التقى خلالها أيضا مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي.