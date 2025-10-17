نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: الأوكرانيون قد يصلون إلى السلام دون توماهوك ونحن قريبون من تحقيق ذلك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بإمكانية التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، مؤكدًا أن الأحداث "تسير على ما يرام والسلام سيكون دون حاجة إلى توماهوك".

وأكد ترامب بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب في إنهاء الصراع في أوكرانيا، معربا عن ثقته بأن فلاديمير زيلينسكي يرغب أيضا في إنهاء الأزمة.

وقال خلال اجتماع مع زيلينسكي: "أعتقد أن الرئيس بوتين يريد إنهاء الصراع.. زيلينسكي يريد ذلك، والآن علينا أن نعمل على هذا الأمر".

وأضاف: "الأمور تسير على ما يرام، والأوكرانيون قد يصلون إلى السلام دون الحاجة إلى توماهوك ونحن قريبون من تحقيق ذلك".

وأوضح ترامب أن "نقل صواريخ توماهوك إلى كييف قد يثير تصعيدا وأمورا سيئة كثيرة".

كما رجح ترامب احتمالية "انتهاء الأزمة الأوكرانية قبل لقائه بالرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)"، قائلا: "أود أن أرى هذا يحدث في وقت أقرب".

كما أكد: "سيكون شرفا عظيما لي أن أحقق ذلك (حل الأزمة الأوكرانية).. من الواضح أن الشعبين الروسي والأوكراني لديهما الكثير من القواسم المشتركة، وسيكون شرفا لي أن أحقق هذا".

يذكر أن الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي اتفقا خلال محادثة هاتفية مطولة جرت أمس واستمرت لمدة ساعتين ونصف الساعة على عقد قمة في بودابست لبحث تسوية للأزمة الأوكرانية.

هذا ووصف رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان اختيار بلاده مكانا لعقد القمة بين بوتين وترامب بأنه "قرار منطقي"، معلنا تشكيل لجنة تنظيمية خاصة للإشراف على الاستعدادات اللوجستية والدبلوماسية لهذا اللقاء.