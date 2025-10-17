نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأخر نصف ساعة عن اللقاء.. هل حاول زيلينسكي توجيه إهانة دبلوماسية لترامب والبيت الأبيض؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأخر فلاديمير زيلينسكي عن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن نصف ساعة، في حين اصطف الصحفيون ومشاة البحرية أمام البيت الأبيض في انتظار وصوله.

وكان من المقرر أن يبدأ لقاء زيلينسكي وترامب الساعة 8 مساء بتوقيت موسكو، ومع ذلك، وفقا لما ذكره الصحفيون، فإن الممثل الكوميدي السابق لم يصل بعد إلى المكان.

في اليوم السابق، أجرى ترامب محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استمرت ساعتين، وانتهت بالاتفاق على تنظيم لقاء قمة على الأراضي المجرية.

وبعد هذه المحادثة، صرح ترامب أن الولايات المتحدة تحتاج إلى صواريخ توماهوك الخاصة بها، وبالتالي لا ينبغي استنفاد احتياطياتها عن طريق إرسالها إلى أوكرانيا.