نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية تتوقع تسلّم حماس جثة أسير إسرائيلي إضافية الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه من المحتمل أن تتسلم إسرائيل بعد منتصف ليل الجمعة السبت، جثة أسير إسرائيلي إضافية، تطبيقا لبنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في قطاع غزة.

وأضافت الهيئة أن استعدادات جارية بإسرائيل لتسلم جثمان أسير إضافي بعدما أبلغت حماس الوسطاء بالعثور عليه.

ولفتت إلى أنه "من المحتمل تسليم حماس جثة هذا الأسير بعد منتصف هذه الليلة".

وهذا الجثمان واحد من جثامين 19 أسيرًا معظمهم إسرائيليون فقدوا في غزة، وفق المصدر ذاته.