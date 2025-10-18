نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصين توافق على محادثات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الحكومة الصينية موافقتها على عقد محادثات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، مؤكدة استعدادها لاستئناف الحوار في أقرب وقت ممكن، في خطوة قد تمهد لتهدئة التوترات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت وكالة الأنباء الصينية إن الموافقة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الثنائي بين بكين وواشنطن، وسط تصاعد القضايا التجارية العالقة منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

تحركات اقتصادية إقليمية موازية

وفي سياق متصل، أجرى وزير المالية الكوري الجنوبي "كو يون تشيول" محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في نيويورك، تناولت ملفات الاستثمارات الكورية في الولايات المتحدة، واتفاق مقايضة العملات، وعددًا من القضايا الاقتصادية المشتركة.

وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية أن اللقاء بين الوزيرين جاء عقب اجتماع بين الرئيس الكوري لي جيه ميونج ووزير الخزانة الأمريكي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون التجاري بما يخدم مصالح البلدين.

اتفاق تجاري ضخم قيد التنفيذ

وأشار المكتب الرئاسي في سول إلى أن الرئيس الكوري أعرب عن توقعه تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات التجارية مع واشنطن، مؤكدًا أن بلاده تسعى إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية على أساس مناقشات تجارية عقلانية ومتوازنة.

ويأتي ذلك في ظل سعي الجانبين إلى الانتهاء من تفاصيل اتفاق تجاري إطاري تم التوصل إليه في يوليو الماضي، يتضمن استثمار كوريا الجنوبية نحو 350 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة.

انعكاسات عالمية محتملة

تراقب الأوساط الاقتصادية العالمية هذه التحركات عن كثب، خاصة في ظل الضبابية التي تحيط بالاقتصاد العالمي جراء التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، والتي طال أمدها خلال السنوات الأخيرة.

ويرى محللون أن استئناف المحادثات بين الصين والولايات المتحدة يمثل خطوة إيجابية نحو استقرار الأسواق العالمية، وقد يسهم في إعادة التوازن التجاري وتقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات في سلاسل الإمداد والتوريد.