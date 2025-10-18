نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- حماس لترامب: إسرائيل تنتهك اتفاق غزة بمجزرة جديدة أودت بحياة 11 فلسطينيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتهمت حركة "حماس"، مساء الجمعة، إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد مقتل 11 فلسطينيًا بينهم 7 أطفال و3 نساء، إثر قصف دبابة إسرائيلية على حي الزيتون بمدينة غزة.

حماس: الاحتلال يواصل خرق الاتفاق

وقالت الحركة في بيان رسمي إن "دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفة بشكل مباشر على مركبة تقلّ أفراد عائلة أثناء تفقد منزلهم في حي الزيتون"، مؤكدة أن الحادثة أسفرت عن مقتل جميع من كانوا على متنها من عائلة أبو شعبان.

وأضافت الحركة أن هذه الحادثة تأتي ضمن "خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا"، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوسطاء الدوليين إلى تحمل مسؤولياتهم في إلزام إسرائيل باحترام الاتفاق ووقف استهداف المدنيين الفلسطينيين.

دعوة للمجتمع الدولي للتحرك

وطالبت "حماس" في بيانها المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك الفوري لوقف ما وصفته بـ "جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني"، داعية إلى محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الإنسانية.

تبادل للرهائن والمعتقلين

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة أنه تسلّم رفات رهينة من الصليب الأحمر داخل قطاع غزة.

وكانت "حماس" قد أكدت في وقت سابق أنها ستسلم جثة رهينة إلى إسرائيل ضمن بنود اتفاق الهدنة، الذي يقضي بتبادل الرهائن والمعتقلين تحت إشراف دولي.

وبحسب الاتفاق الذي لعب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دورًا رئيسيًا في التوصل إليه،

أعادت الحركة 20 رهينة أحياء ورفات 9 آخرين، فيما أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني، وأوقفت عمليتها العسكرية في غزة.

تفاصيل اتفاق ترامب بشأن غزة

ينص اتفاق وقف إطلاق النار على الإفراج عن جميع الرهائن الأحياء والمتوفين خلال 72 ساعة من بدء سريانه،

كما تتضمن خطة ترامب لغزة، المكوّنة من 20 بندًا، مراحل لاحقة تشمل:

استئناف إيصال المساعدات الإنسانية.

إعادة فتح معبر رفح في جنوب القطاع.

نزع سلاح حماس ومنح العفو لقادتها الذين يسلمون أسلحتهم.

مواصلة الانسحاب الإسرائيلي التدريجي وإرساء إدارة مدنية لغزة بعد الحرب.