نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إسرائيل تكشف هوية جثمان محتجز تسلمته من الفصائل الفلسطينية ضمن اتفاق تبادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة عائلات الرهائن في إسرائيل وكيبوتس نير عوز، صباح اليوم السبت، عن التعرف على جثمان المحتجز إلياهو تشرتشل مارغاليت، الذي تسلمته إسرائيل من الفصائل الفلسطينية ضمن اتفاق مع حركة حماس تم تنفيذه الليلة الماضية.

وقالت عائلة مارغاليت في بيانها: "نعلن ببالغ الحزن والأسى عودة حبيبنا إيلي (تشرشل) مارغاليت إلى منزله، بعد 742 يومًا من اغتياله واختطافه من كيبوتس نير عوز؛ نشكر شعب إسرائيل على دعمه في النضال الطويل من أجل عودته، ونؤكد أننا لن نتوقف حتى استعادة آخر المختطفين لدفنهم في إسرائيل".

بيان مكتب رئيس وزراء الاحتلال

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اكتمال عملية تحديد الهوية وإبلاغ العائلة رسميًا، موضحًا أن الحكومة "تشاطر عائلة مارغاليت وجميع عائلات الرهائن الذين سقطوا حزنهم العميق"، ومشددة على استمرار الجهود المكثفة لـ "إعادة جميع الرهائن الذين سقطوا لدفنهم في بلدهم بشكل لائق".

تفاصيل عملية التسليم

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، ليل الجمعة، أنه تسلّم رفات أحد الرهائن من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنوب قطاع غزة.

وأوضح الجيش، في بيان نقلته قناة آي نيوز 24 الإسرائيلية، أن الصليب الأحمر "توجه إلى نقطة الالتقاء جنوبي القطاع، حيث تسلّم نعش أحد الرهائن المتوفين لنقله إلى السلطات الإسرائيلية".

رهائن ما زالوا في غزة

ووفقًا لتقديرات سلطات الاحتلال، لا يزال في قطاع غزة 18 جثمانًا لأسرى إسرائيليين اختُطفوا في 7 أكتوبر 2023، يُعتقد أن بعضهم قُتل أثناء أسره.