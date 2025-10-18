نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤول أممي: الوضع في غزة كارثي ونوعية المساعدات لا تقل أهمية عن كميتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد هاميش يونغ، منسق الطوارئ الأول في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي، مشددًا على أن نوعية المساعدات الإنسانية لا تقل أهمية عن كميتها، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية لسكان القطاع.

وأوضح يونغ، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، أن الأولوية يجب أن تكون للسماح بدخول جميع المواد الأساسية دون قيود لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، لافتًا إلى أن الفلسطينيين في غزة بحاجة ماسة إلى خيام ومشمعات (أغطية بلاستيكية) إلى جانب مياه شرب نظيفة.

احتياجات عاجلة في غزة

أشار المسؤول الأممي إلى أن القطاع يعاني من نقص حاد في الوقود والمعدات الضرورية لإنتاج المياه وتوزيعها، إضافة إلى الحاجة إلى أنابيب ومستلزمات لإصلاح الآبار ومحطات التحلية.

وأكد أن استمرار القيود المفروضة على دخول هذه المواد يهدد حياة المدنيين ويزيد من معاناة الأسر التي نزحت بسبب الدمار الواسع في البنية التحتية.

دعوة لرفع القيود

وطالب يونغ بضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع وشامل، مشددًا على أن إدخال المساعدات النوعية مثل المواد الطبية ومعدات المياه والصرف الصحي يمثل عنصرًا حاسمًا لإنقاذ الأرواح، وليس مجرد كميات من الإمدادات الغذائية.