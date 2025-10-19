العالم اليوم - اختراق حساب بينيت على "إكس".. منشور مزيف ورابط خبيث

انتم الان تتابعون خبر اختراق حساب بينيت على "إكس".. منشور مزيف ورابط خبيث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 أكتوبر 2025 10:20 صباحاً - تعرّض حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، على منصة "إكس" للاختراق، السبت، حيث نُشر عليه رابطا خبيثا لتطبيق يُقدَّم على أنه "تطبيق إخباري".

ووفقًا للتقارير، تم حذف المنشور بسرعة بعد اكتشافه، لكن أُعيد نشره مرة أخرى ثم حُذف ثانية بعد وقت قصير.

وجاء في المنشور المزيّف: "تطبيق أخبار إسرائيل متاح الآن – نزّلوه وشاركوه مع أصدقائكم. حصري للإسرائيليين. متاح حاليًا فقط على نظام ويندوز".

وقاد الرابط الذي أُدرج في المنشور المستخدمين إلى تحميل ملف على أجهزتهم، يُعتقد مبدئيًا أنه فيروس أو برنامج ضارّ يهدف إلى الإضرار بالمستخدمين.

وأشار التقرير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُخترق فيها حساب بينيت، إذ سبق أن تعرّض حسابه على "إكس" عام 2020 للاختراق من قبل قراصنة مؤيدين للفلسطينيين.

وفي ذلك الحين، استمر الاختراق لفترة وجيزة فقط قبل أن تُستعاد السيطرة على الحساب.