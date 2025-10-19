نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- غارة إسرائيلية تستهدف رفح بذريعة خرق حماس لاتفاق وقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شنت طائرات حربية إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، غارة جوية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بزعم انتهاك حركة حماس لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مؤخرًا بوساطة دولية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الغارة جاءت كرد على ما وصفته بـ "خرق حماس للهدنة"، دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو خسائر محددة حتى الآن.

من جانبها، أدانت حركة حماس بشدة قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع إعادة فتح معبر رفح البري، معتبرة أن الخطوة تمثل خرقًا واضحًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، وتنصلًا من الالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل أمام الوسطاء الدوليين.

وأكدت الحركة في بيان رسمي أن استمرار إغلاق المعبر سيؤدي إلى عرقلة جهود الإغاثة وتأخير عمليات انتشال وتسليم الجثث في قطاع غزة، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار.

وتأتي هذه التطورات وسط حالة من التوتر الحذر في غزة، بعد أيام من إعلان التوصل إلى اتفاق تهدئة رعته عدة أطراف دولية وإقليمية، يهدف إلى تثبيت الهدوء وتهيئة الأجواء لبدء مرحلة إعادة الإعمار.