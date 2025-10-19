نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- عائلة الصفطاوي في غزة تتوعد حماس بعد مقتل ابنها هشام الصفطاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توعدت عائلة الصفطاوي في قطاع غزة بمحاسبة حركة حماس، عقب مقتل ابنها الأسير المحرر هشام الصفطاوي، الذي قضى برصاص مسلحين من كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، بعد اقتحام منزله في منطقة النصيرات وسط القطاع.

وقالت العائلة في بيان رسمي إن "قوة كبيرة من كتائب القسام شنت هجومًا مسلحًا على منزل هشام الصفطاوي، واعتدت على النساء والأطفال داخل المنزل، وانتهكت حرمة البيت في مشهد يثير الألم والغضب"، مؤكدة أنها لن تسامح بحق ابنها وستلاحق الجناة بكل الوسائل القانونية والعشائرية.

وأضاف البيان أن العائلة ترفض إقامة بيت عزاء حتى يتم تقديم المسؤولين عن الحادثة للمحاكمة والقصاص العادل، مشددة على أن كل من شارك في إطلاق النار "يُعد قاتلًا في نظرنا".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تلقت "تقارير موثوقة" تشير إلى أن حركة حماس تخطط لهجوم وشيك ضد المدنيين في غزة، معتبرة أن مثل هذا التصعيد سيمثل انتهاكًا خطيرًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية.

وأكدت واشنطن في بيانها أن أي اعتداء جديد من شأنه أن يقوّض الجهود الدولية المبذولة لتثبيت الهدنة واستئناف جهود الإعمار داخل القطاع.