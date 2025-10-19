نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين في استهداف بمدينة رفح الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح الأحد، مقتل جنديين من الجيش الإسرائيلي وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة، في حدث أمني وقع بمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، في وقت تصاعد فيه التوتر بين حركة حماس وإسرائيل رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري.

وأوضحت التقارير أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات جوية مكثفة على أهداف في مدينة رفح، بزعم أن حماس انتهكت بنود اتفاق الهدنة عبر تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال في المنطقة الحدودية.

وذكر موقع "حدشوت بزمان" العبري أن عناصر من حماس استهدفوا قوة إسرائيلية بإطلاق نار من قناصة وتفجير عبوة ناسفة في آلية هندسية، ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

في المقابل، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا قالت فيه إنها أبلغت الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بتقارير موثوقة حول انتهاك وشيك من قبل حماس ضد المدنيين داخل القطاع، مشيرة إلى أن أي هجوم من هذا النوع سيعد انتهاكًا مباشرًا وخطيرًا للاتفاق، وسيقوّض الجهود الدولية لتثبيت التهدئة واستمرار المساعدات الإنسانية.