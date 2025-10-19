نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- جلسة تقييم أمني في إسرائيل عقب مقتل جنديين في رفح الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، جلسة تقييم أمني بمشاركة وزير الجيش ومسؤولين أمنيين لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من وقوع حدث أمني خطير في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي القطاع.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الاجتماع جاء لبحث الرد على خرق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، فيما فرض الجيش الإسرائيلي أمر حظر نشر على تفاصيل الحادث الأمني في رفح.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين خلال استهداف نفذته عناصر من حركة حماس، التي استخدمت قناصة وعبوة ناسفة ضد آلية هندسية إسرائيلية في المنطقة.

وردًا على الهجوم، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على رفح، بزعم أن حماس انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية قبل أسابيع.

وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا أكدت فيه أنها أبلغت الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في غزة بتقارير "موثوقة" عن انتهاك وشيك للاتفاق من قبل حركة حماس، معتبرة أن أي هجوم يستهدف المدنيين في غزة يمثل "خرقًا خطيرًا للاتفاق ويقوض جهود الوساطة الدولية".