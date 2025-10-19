نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- شرطة حماس تفتح تحقيقًا في مقتل هشام الصفطاوي بعد توعد العائلة بالمحاسبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشرطة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، الأحد، فتح تحقيق في ملابسات مقتل هشام محمد الصفطاوي (57 عامًا) الذي قُتل، حسب عائلة الضحية، عقب اقتحام مسلحين من الحركة منزله في مخيم النصيرات وسط القطاع، وذلك وفق بيان مقتضب صدر عن الشرطة اليوم.

عائلة الضحية تتوعد بالمحاسبة

أصدرت عائلة الصفطاوي بيانًا أكدت فيه أن "قوة كبيرة من كتائب القسام شنت هجومًا مسلحًا على منزل العائلة في منطقة النصيرات"، وأن المسلحين اعتدوا على حرمة البيت وتعدوا على النساء والأطفال.

وأكدت العائلة أنها لن تسامح بحق ابنها وستلاحق "المجموعة القاتلة" بكل الوسائل المشروعة، القانونية والعشائرية، مشددة على أنها لن تقيم بيت عزاء حتى تُقدَّم المجموعة المتّهمة للمحاكمة والقصاص.

خلفية وتداعيات

تأتي هذه الحادثة في ظل توتر داخلي في غزة وتصاعد اتهامات متبادلة بشأن خروقات وأعمال عنف داخلية، ما يثير مخاوف من تأثيرها على الاستقرار الداخلي في القطاع، خاصة مع استمرار الجهود الدولية والإقليمية لترسيخ اتفاقات وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.

ردود دولية مرتبطة بسياق أوسع

في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، إنها تلقت "تقارير موثوقة" تفيد بأن حركة حماس قد تخطط لهجوم وشيك ضد المدنيين في غزة، محذرة أن أي هجوم من هذا النوع سيشكل "انتهاكًا مباشرًا وخطيرًا" لاتفاق وقف إطلاق النار ويقوض جهود الوساطة الدولية.