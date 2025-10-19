العالم اليوم - سوريا.. القبض على مسؤول خلية تابعة لفلول نظام الأسد

انتم الان تتابعون خبر سوريا.. القبض على مسؤول خلية تابعة لفلول نظام الأسد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 أكتوبر 2025 02:08 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأحد، عن إلقاء القبض على "علي فلارة المسؤول عن خلية إرهابية مرتبطة بفلول النظام البائد".

وقالت الوزارة: "قيادة الأمن الداخلي بمحافظة طرطوس وبالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب وبناءً على معلومات دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة تلقي القبض على المجرم علي فلارة المسؤول عن خلية إرهابية مرتبطة بفلول النظام البائد".

وتابعت: "المجرم متورط بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع عناصر الأمن الداخلي وقوات وزارة الدفاع ".

ولفتت إلى أن "نتائج التحقيقات الأولية أظهرت أن المجرم المذكور كان يخطط لتنفيذ أعمال إرهابية بالتنسيق مع المجرم غياث دلة تضمنت تجنيد عناصر معادية للدولة السورية".

وأضافت: "ثبت تورط المجرم بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال فترة عمله سابقاً في فرع فلسطين شملت الخطف والابتزاز والقتل".

وأشارت إلى أنه "خلال عملية التفتيش عُثر على مخازن للأسلحة والذخائر مجهزة مسبقاً ضمن الأحراش في منطقة دريكيش كانت معدّة لاستخدامها في استهداف مواقع قوى الأمن الداخلي وقوات وزارة الدفاع".

وتابعت: "المجرم أُحيل إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتؤكد الوزارة التزامها الكامل بالحفاظ على أمن الوطن واستقراره".