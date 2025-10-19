مباحثات بين إسلام آباد وكابول بوساطة قطرية فـي الدوحة

مقتل 17 أفغانيا على الأقل فـي قصف جوي باكستاني

كابول ـ الدوحة ـ وكالات: أفادت وسائل إعلام رسمية تسيطر عليها حركة طالبان بأفغانستان أن اثنين من كبار قادة حركة طالبان الأفغانية وصلا إلى قطر لإجراء محادثات مع مسؤولين باكستانيين، وسط تصاعد الاشتباكات الحدودية بين الجارتين.

وأضافت التقارير أن وزير الدفاع الملا يعقوب مجاهد ورئيس الاستخبارات الملا عبد الحق واثق وصلا إلى الدوحة في وقت مبكر من صباح أمس.

وتهدف الزيارة إلى إجراء محادثات مع ممثلين باكستانيين بشأن التعاون الأمني والتوترات عبر الحدود، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء.

وكان التلفزيون الرسمي الباكستاني أعلن في وقت سابق أن وفدًا باكستانيًّا توجه إلى قطر لإجراء محادثات مع حركة طالبان الأفغانية.

وقال التلفزيون الباكستاني العام «بي تي في»، «يتوجه وزير الدفاع خوجة آصف ومدير الاستخبارات اللفتنانت جنرال عاصم ملك اليوم إلى الدوحة لإجراء مباحثات مع طالبان الأفغان». ومن المتوقع أن تجرى المحادثات بوساطة من مسؤولين قطريين، في أعقاب تقارير بأن الجانبين يسعيان لوقف إطلاق النار طويل الأمد، بعد سلسلة من الغارات الجوية الدموية والهجمات الانتقامية التي وقعت في الأيام الأخيرة.

تأتي تلك الزيارة في الوقت الذي تتهم فيه إسلام آباد حركة طالبان الأفغانية بإيواء مسلحين من حركة طالبان الباكستانية، بينما تدين كابول الغارات الجوية الباكستانية المتكررة في إقليم باكتيكا والتي أسفرت عن مقتل العديد من المدنيين، بما في ذلك نساء وأطفال.

من ناحيتها أفادت وسائل إعلام أفغانية بمقتل 17 مدنيًّا، على الأقل، في غارة باكستانية خلال الليل على مقاطعة أرجون بإقليم باكتيكا الأفغاني، وهناك لاعبو كريكت ضمن القتلى والمصابين.

وقال مجلس الكريكت الأفغاني إن الضحايا كانوا متجمعين في منزل بعد العودة من مباراة ودية عندما وقع القصف.