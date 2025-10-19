ترامب يحض زيلينسكي على إبرام اتفاق لإنهاء الحرب

واشنطن ـ ا.ف.ب: حض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أظهر تقاربًا متجددًا مع فلاديمير بوتين، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على وقف الأعمال العدائية، متجاهلًا طلباته بزيادة الدعم العسكري. وكتب ترامب على منصته تروث سوشل إن اجتماعه مع زيلينسكي كان «مثيرًا للاهتمام ووديًّا للغاية، لكنني قلت له، كما اقترحت على الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، أن الوقت حان لوقف القتل، وإبرام اتفاق!»، معتبرًا أن على الطرفين المتحاربين «التوقف». وأضاف «فليعلن كلاهما النصر، وليحكم التاريخ. كفى إطلاق نار، كفى قتلًا». وأقر الرئيس الأوكراني برفض واشنطن طلبه حاليًّا الحصول على صواريخ توماهوك الأميركية. وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه الذي استمر أكثر من ساعتين مع نظيره الأميركي في البيت الأبيض «أعتقد أن روسيا تخشى صواريخ توماهوك، تخشاها حقًّا، لأنها سلاح قوي». وردًّا على سؤال حول ما إذا كان يأمل في الحصول على هذا السلاح قائلًا «أنا واقعي». وأضاف زيلينسكي لشبكة «إن بي سي» «من الجيد أن الرئيس ترامب لم يقل (لا) لكنه حتى الآن لم يقل (نعم)».