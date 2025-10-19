واشنطن تقول إنها هاجمت غواصة «تحمل مخدرات» فـي الكاريبي

واشنطن ـ ا.ف.ب: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الجيش الأميركي نفَّذ ضربة على «غواصة تنقل مخدرات» في منطقة البحر الكاريبي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عرض تقديم تنازلات كبيرة لتخفيف حدة التوترات بين البلدين.

وقال ترامب ردًّا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كان مادورو عرض بعض موارد بلاده الطبيعية ضمن اتفاق «لقد عرض كل شيء. أنت محق. أتعرف لماذا؟ لأنه لا يريد أن يتصرف بحماقة مع الولايات المتحدة».

وكان ترامب أعلن الأربعاء أنَّه أعطى الضوء الأخضر لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) للقيام بعمليات سرية ضد كراكاس، وقال إنه يدرس توجيه ضربات تستهدف كارتيلات المخدرات على أراضي فنزويلا.

وأثارت تصريحاته غضب مادورو الذي ألقى خطابًا ندد فيه بـ»انقلابات تنظمها (سي آي إيه)» وأمر بإجراء تدريبات عسكرية.