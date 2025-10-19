واشنطن ـ ا.ف.ب: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الجيش الأميركي نفَّذ ضربة على «غواصة تنقل مخدرات» في منطقة البحر الكاريبي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عرض تقديم تنازلات كبيرة لتخفيف حدة التوترات بين البلدين.
وقال ترامب ردًّا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كان مادورو عرض بعض موارد بلاده الطبيعية ضمن اتفاق «لقد عرض كل شيء. أنت محق. أتعرف لماذا؟ لأنه لا يريد أن يتصرف بحماقة مع الولايات المتحدة».
وكان ترامب أعلن الأربعاء أنَّه أعطى الضوء الأخضر لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) للقيام بعمليات سرية ضد كراكاس، وقال إنه يدرس توجيه ضربات تستهدف كارتيلات المخدرات على أراضي فنزويلا.
وأثارت تصريحاته غضب مادورو الذي ألقى خطابًا ندد فيه بـ»انقلابات تنظمها (سي آي إيه)» وأمر بإجراء تدريبات عسكرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن تقول إنها هاجمت غواصة «تحمل مخدرات» فـي الكاريبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.