الحكومة الإسرائيلية: ترامب يمارس ضغوطًا هائلة على حماس لتسليم جثامين المحتجزين

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يمارس ضغوطًا كبيرة على حركة حماس لتسليم جثامين المحتجزين المتبقين في قطاع غزة، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

التزام حماس بشروط وقف إطلاق النار

وأكدت الحكومة الإسرائيلية ضرورة التزام حماس بجميع شروط اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل استمرار الجهود الدولية لتثبيت التهدئة في القطاع وإنهاء ملف المحتجزين.