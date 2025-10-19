أخبار عالمية

الحكومة الإسرائيلية: ترامب يمارس ضغوطًا هائلة على حماس لتسليم جثامين المحتجزين

0 نشر
0 تبليغ

الحكومة الإسرائيلية: ترامب يمارس ضغوطًا هائلة على حماس لتسليم جثامين المحتجزين

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة الإسرائيلية: ترامب يمارس ضغوطًا هائلة على حماس لتسليم جثامين المحتجزين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يمارس ضغوطًا كبيرة على حركة حماس لتسليم جثامين المحتجزين المتبقين في قطاع غزة، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

التزام حماس بشروط وقف إطلاق النار

وأكدت الحكومة الإسرائيلية ضرورة التزام حماس بجميع شروط اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل استمرار الجهود الدولية لتثبيت التهدئة في القطاع وإنهاء ملف المحتجزين.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا