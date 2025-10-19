نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كتائب القسام تعلن العثور على جثة أحد الأسرى الإسرائيليين في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" العثور اليوم على جثة أحد الأسرى الإسرائيليين خلال عمليات البحث المتواصلة.

وقالت الكتائب في بيان: "عثرت كتائب القسام اليوم على جثة أحد أسرى الاحتلال خلال عمليات البحث المتواصلة، وستقوم بتسليمها اليوم في حال كانت الظروف الميدانية مهيأة لذلك".

وأكدت أن أي "تصعيد صهيوني سيعيق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين مما سيؤدي لتأخير استعادة الاحتلال لجثث قتلاه".

وسلمت حركة "حماس" 12 جثة أسير إسرائيلي، فيما لا تزال رفات 16 محتجزا أخرى في القطاع.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي هاجم نحو 20 هدفا في مختلف أنحاء قطاع غزة ردا على ما وصفه بالانتهاك الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار.

ومن جانبه، أعلن القيادي في حركة "حماس" عزت الرشق أن "الحركة تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، وتشدد على أن الاحتلال الصهيوني هو من يواصل خرق الاتفاق واختلاق الذرائع الواهية لتبرير جرائمه