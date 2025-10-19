نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال يشن غارات مكثفة على خان يونس رغم اتفاق وقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم غارات مكثفة على منطقة خان يونس في جنوب قطاع غزة، في خطوة أعقبت توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وسلطات الاحتلال في 9 أكتوبر 2025.

وأكد الجيش بدء "موجة هجمات" تستهدف مواقع تابعة لحركة حماس في جنوب القطاع.

حسب بيان صادر عن الجيش، فإن الضربات استهدفت "أهدافًا تابعة لحماس"، فيما نقلت وسائل إعلام عبرية عن تنفيذ دفعات واسعة ومكثفة من الغارات على عشرات المواقع في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأصدر مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بيانًا قال فيه إن "حركة حماس تظهر باستمرار أن أفعالها تشكل التهديد الأكبر للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني"، مؤكدًا أن إسرائيل "سترد بقوة وستضعف قبضة حماس على قطاع غزة".

وتأتي هذه الغارات في ظل توتر مستمر على الأرض بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 9 أكتوبر 2025، فيما لم ترد حتى الآن تقارير مفصّلة عن حجم الخسائر الميدانية أو المدنيين المتأثرين جراء الضربات.

وتواصل وكالات الأنباء المحلية والدولية متابعة التطورات على مدار الساعة مع تزايد التحذيرات من تجدد التصعيد وتأثيره الإنساني على سكان القطاع.