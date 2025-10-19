نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إسرائيل تقرر وقف إدخال جميع المساعدات إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، وقف إدخال جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في خطوة اعتبرها مراقبون خرقًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية.

وأفاد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى للقناة الـ12 بأنه تقرر أيضًا إغلاق كافة المعابر إلى قطاع غزة، في إجراءات تشدد القيود المفروضة على القطاع.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن الجيش الإسرائيلي استهدف حتى الآن 104 مواقع في غزة باستخدام 127 سلاحًا مختلفًا، كما أعلن عن القضاء على 15 عنصرًا مسلحًا، من بينهم قائد سرية في النوبة.

تأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد التوتر بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية، بعد أن كانت الجهود الدولية قد توصلت إلى وقف إطلاق النار مؤخرًا، ما يثير مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، خاصة مع منع دخول المواد الغذائية والطبية والإمدادات الأساسية.