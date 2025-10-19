نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس: وفد الحركة برئاسة خليل الحية يصل القاهرة لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت حركة حماس اليوم الأحد عن وصول وفدها إلى العاصمة المصرية القاهرة، بقيادة الدكتور خليل الحية، وذلك لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع الوسطاء والفصائل والقوى الفلسطينية.

وتهدف هذه الزيارة إلى التنسيق مع الأطراف المعنية لضمان الالتزام ببنود الاتفاق، بما يشمل استمرار وقف الأعمال العدائية، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، والبدء في خطوات إعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع الجهات الداعمة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة، في ظل قرارات إسرائيل بوقف المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، والتي أثارت قلقًا واسعًا على الأوضاع الإنسانية في القطاع.