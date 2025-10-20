نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط يهنىء المغرب علي الفوز ببطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب تحت 20 عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم أحمد أبو الغيط، الامين العام لجامعة الدول العربية، التهنئة إلى المملكة المغربية شعبًا وقيادةً علي الفوز الرائع ببطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب تحت 20 عامًا.

وأضاف أبو الغيط، في تغريدة له على تطبيق “اكس”،"اتقدم بخالص التهنئة إلى #المملكة_المغربية شعبًا وقيادةً علي الفوز الرائع ببطولة #كأس_العالم لكرة القدم للشباب تحت ٢٠ عامًا".

وتابع: "أنه إنجاز رياضي يستحق كل الاشادة والتقدير ويعكس نجاحًا محققًا في الاستفادة من طاقات الشباب الموهوب.. ألف مبروك".