ماكرون يعلن عن اجتماع "تحالف الراغبين" في لندن بحضور زيلينسكي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاجتماع المقبل لما يسمى "تحالف الراغبين" بشأن أوكرانيا سيعقد في لندن يوم الجمعة بحضور فلاديمير زيلينسكي.



وقال ماكرون، متحدثا في "قمة دول الاتحاد الأوروبي المتوسطية التسع" في سلوفينيا: "سيعقد يوم الجمعة اجتماع لتحالف الراغبين، بعضهم حضوريا والبعض الآخر افتراضيا".

وأضاف: "بعضنا سيجتمع شخصيا في لندن، وسيكون زيلينسكي حاضرا".

من جانبه، أشار فلاديمير زيلينسكي إلى أن "العديد من الاجتماعات والمفاوضات ستجرى في أوروبا" هذا الأسبوع.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلتقي قريبا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست.

ووصفت مصادر أوروبية انعقاد القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الهنغارية بودابست بـ "الكابوس السياسي" للاتحاد الأوروبي.