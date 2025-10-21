نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا، أكّدت فيه أن الإدارة الأمريكية لجوءًا للضغط السياسي والدبلوماسي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمنعه من القيام بخطوات أحادية قد تقوّض اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في قطاع غزة.

وقد برزت لدى المسؤولين الأمريكيين مخاوف من احتمال استئناف هجوم إسرائيلي شامل على حركة حماس، ما قد ينهي الهدنة الهشة ويعيد تصعيد العمليات العسكرية في المنطقة.

حسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، تتركز استراتيجية الرئيس دونالد ترامب في تثبيت الاتفاق عبر إقناع القيادة الإسرائيلية بالالتزام ببنوده، ومنع أي عمليات قد تُفسر على أنها محاولة لنسف ما تم التوصل إليه من تفاهمات.

وفي هذا الإطار، أُرسل مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى إلى المنطقة لإظهار الدعم الأمريكي للحفاظ على الهدنة وترتيبات تنفيذها.

من جهة أخرى، ذكرت التغطية أن نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس توجّه إلى إسرائيل للانخراط في مساعٍ ميدانية سياسية ودبلوماسية، لينضم إلى كل من ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب للسلام في الشرق الأوسط، وجاريد كوشنر، الذي لعب دورًا بارزًا في جهود التوسط خلال هذه الجولة من المفاوضات.

وترمي هذه الزيارات إلى إرسال رسالة رمزية وسياسية تؤكد التزام واشنطن بضمان تنفيذ الاتفاق وحماية المكتسبات الإنسانية والسياسية المتحققة من خلاله.

وفي تصريحات نقلتها الصحيفة عن الرئيس ترامب أثناء تطرقه للاتفاق، قال إن الولايات المتحدة أبرمت "صفقة" مع حماس وإن على الحركة احترام بنودها، مع التنبيه بأنه في حال إخلالها بالتزاماتها فهناك استعداد لاتخاذ خطوات عسكرية قاسية إذا تطلب الأمر.

تأتي هذه التصريحات في سياق مزيج من الضغط الدبلوماسي والتحذيرات الأمنية التي تهدف إلى الحفاظ على التهدئة دون استئناف الأعمال العدائية الشاملة.