عاجل- رئيس المخابرات العامة المصرية يتوجه إلى إسرائيل لمناقشة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

أحمد جودة - القاهرة - لقاء مرتقب مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لبحث سبل التهدئة

توجه اللواء حسن محمود رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، إلى إسرائيل، لبحث آليات تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسب ما أفادت به قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

ويأتي التحرك المصري في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها القاهرة للحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ومنع تجدد التصعيد العسكري، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

ومن المقرر أن يعقد اللواء حسن رشاد عددًا من الاجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، كما سيلتقي المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي يزور إسرائيل حاليًا، لبحث سبل تعزيز الاستقرار واستكمال تنفيذ بنود الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار.

ويأتي هذا التحرك بالتوازي مع وصول نائب الرئيس الأمريكي إلى تل أبيب، في مؤشر على تكثيف الجهود الدولية لضمان صمود التهدئة في غزة، بعد تحذيرات منظمات أممية من تدهور الأوضاع الإنسانية، إذ أشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن الإمدادات المتاحة لا تكفي سوى نصف مليون شخص لمدة أسبوعين فقط.