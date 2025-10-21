نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية سبل تعزيز التعاون المشترك وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية سبل تعزيز التعاون المشترك وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العلاقات بين مصر وقطر تشهد مرحلة مزدهرة من التعاون والتنسيق، خاصة في ملف الوساطة لوقف الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجهود المشتركة بين القاهرة والدوحة والولايات المتحدة الأمريكية أسهمت في الوصول إلى مرحلة إنهاء الصراع.

تعاون إنساني متواصل لإغاثة أهالي غزة

أوضح رئيس الوزراء أن ملف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يأتي على رأس أولويات الحكومتين المصرية والقطرية، مشيرًا إلى أن التعاون في هذا المجال مستمر، خصوصًا بعد تعيين الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، التي تمتلك خبرة واسعة في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية.

وزيرة التضامن: وصول 30 ألف خيمة إيواء للعريش تمهيدًا لدخولها غزة

من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التعاون المصري القطري أثمر وصول 30 ألف خيمة إيواء إلى مدينة العريش، ضمن دفعة تشمل أكثر من 80 ألف خيمة مخصصة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، مضيفة أن هناك تعاونًا في ملفات أخرى تشمل الصحة، وتمكين الشباب، والتوظيف.

الوزيرة القطرية: نعتز بالشراكة مع مصر ونسعى لتوسيع مجالات التعاون

أعربت الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند عن تقديرها للتعاون المثمر مع مصر، مشيرة إلى أن المساعدات الإنسانية القطرية تُنفذ عبر مؤسسات تنموية مثل صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، مؤكدة استمرار إرسال المساعدات قبل حلول فصل الشتاء، مع دراسة التعاون لعلاج مصابي غزة داخل مصر.

مشروعات مستقبلية واتفاقيات جاهزة للتوقيع

استعرضت الوزيرة القطرية مشروعات التعاون المستقبلية، ومنها إنشاء مستشفى جديد في صعيد مصر، ودعم برامج التنمية والتوظيف وتمكين الشباب، مؤكدة أن هناك عددًا من الاتفاقيات الجاهزة للتوقيع بين البلدين.

مدبولي: الحكومة جاهزة لتسهيل كل الإجراءات وتنفيذ الاتفاقيات المشتركة

اختتم رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على استعداد الحكومة المصرية لتذليل أي عقبات أمام تنفيذ الاتفاقيات ومواصلة التعاون الوثيق مع الجانب القطري، مشيدًا بمبادرة بناء مستشفى جديد في صعيد مصر كخطوة تدعم جهود الدولة في تعزيز الخدمات الصحية بالمحافظات.