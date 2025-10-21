عاجل- الرئيس السيسي يصل إلى بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى لتعزيز الشراكة والتعاون المشترك

أحمد جودة - القاهرة - الرئيس السيسي يصل إلى بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى لتعزيز الشراكة والتعاون المشترك

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسلامة الله، إلى المطار العسكري في بروكسل، وذلك في مستهل زيارة سيادته إلى مملكة بلجيكا، حيث من المقرر أن يشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى، المقرر عقدها يوم ٢٢ أكتوبر الجاري.

استقبال رسمي رفيع المستوى

كان في استقبال السيد الرئيس لدى وصوله نائبة الوزير والسكرتيرة العامة لوزارة الشئون الخارجية البلجيكية، ومديرة مراسم المجلس الأوروبي، ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية البلجيكية، ومدير مراسم مطار بروكسل العسكري، إلى جانب السفير المصري وأعضاء السفارة المصرية في بروكسل.

أهداف الزيارة

تأتي زيارة السيد الرئيس إلى بلجيكا في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وبحث سبل التعاون في ملفات الأمن، والطاقة، والهجرة، والتنمية المستدامة، إلى جانب مواصلة التنسيق السياسي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.