العالم اليوم - روسيا تعلق على "تهديد" طائرة بوتين في بولندا

انتم الان تتابعون خبر روسيا تعلق على "تهديد" طائرة بوتين في بولندا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 04:22 مساءً - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن تهديدات وزير خارجية بولندا رادوسلاف سيكورسكي بشأن أمن طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تكشف عن استعدادات بولندية لتنفيذ "أعمال إرهابية".

وتابع لافروف: "سمعت أن السيد سيكورسكي هدد بعدم ضمان أمن طائرة الرئيس بوتين في المجال الجوي البولندي، في حال توجهها إلى بودابست لحضور القمة المحتملة المقترحة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية البولندي بأن بلاده "لا تستطيع ضمان سلامة تحليق الطائرة التي سيكون على متنها الرئيس بوتين متجهة إلى قمة بودابست مع ترامب".

ونقلت مواقع محلية عن سيكورسكي قوله: "لا يمكننا ضمان ألا تأمر محكمة مستقلة الحكومة البولندية بإيقاف طائرة بوتين أثناء تحليقها في المجال الجوي البولندي لتسليم المشتبه به إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وفي مارس 2023، أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس بوتين في "جرائم حرب"، بسبب ضلوعه في عمليات خطف مزعومة لأطفال من أوكرانيا، وهو القرار الذي وصفه الكرملين بأنه "لا قيمة له" ولا يحمل أي قوة قانونية بالنسبة لروسيا.